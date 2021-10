Alder Lake, SFX 12VO, Dual Connect : comment les NUC d'Intel vont évoluer d'ici 2022

Dans la gamme de produits d'Intel, les NUC sont un peu à part, traversant le temps malgré les déboires de l'entreprise ces dernières années. Plus modulaires et diversifiés dans leur forme, ils vont progressivement passer à Alder Lake, à la DDR5, au PCIe 5.0, au 12VO et parfois intégrer de nouveaux GPU... Arc ?

L'année prochaine, cela fera 10 ans qu'Intel a lancé ses « Next Unit of Computing » (NUC), l'un de ses succès de ces dernières années, notamment auprès des entreprises. Si le format a peu évolué, le géant de Santa Clara a cherché à se diversifier, à travers des boîtiers plus gros, modulaires et même des PC portables.

Une décennie de NUC

L'une des tendances récente est la gamme Elements, qui isole sur une carte interchangeable le processeur, la mémoire et parfois le stockage ainsi que la connectivité. Une solution proposée en différent formats, utilisée comme base de travail par Bleu Jour et ses PC dont la carte mère est fabriquée en France. Car plusieurs marques s'inspirent des NUC ou travaillent avec Intel pour leurs propres gammes.



Les premières cartes mères NUC d'Intel, en 2012

Elements est un projet qui a eu une genèse difficile, puisqu'il est au départ issu des Compute Cards qui avaient été lancés puis rapidement abandonnés. Depuis sa renaissance, il semble néanmoins avoir trouvé son rythme de croisière. Intel place désormais ces modules partout petit à petit, notamment dans des châssis des PC portables vendus comme des NUC depuis quelques années. Un écosystème complet donc, qui embarque avec lui des revendeurs spécialisés comme Simply NUC ou IamNUC (où l'on retrouve Jean-Christophe Agobert).

Et lorsque l'on interroge les partenaires de la société ils évoquent tous un engagement sur le long terme. Nous avons donc cherché à en savoir plus pour vous expliquer ce que l'on peut attendre des NUC dans les deux ans à venir.

Dragon Canyon et Atlas Canyon arrivent