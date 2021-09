Netgear déploie ses Smart Parental Controls en France

Netgear propose enfin des fonctionnalités de contrôle parental natives à ses routeurs et autres kits Orbi. Certaines sont gratuites, mais pas toutes. La société continue en effet de miser sur un (coûteux) modèle d'abonnements.

Il s'agit pour rappel d'un service « Freemium », avec des fonctionnalités gratuites comme la création de profils pour mettre en pause l'accès internet sur les appareils concernés. Pour le reste, il faut en passer par un abonnement payant. Le site français de Netgear dévoile les tarifs chez nous : 6,99 euros par mois ou 59,99 euros par an.

Cela fait plusieurs mois maintenant que Netgear a stoppé le contrôle parental Circle with Disney, évoquant l'introduction d'une solution maison. Déployée dans certains pays depuis quelques mois, elle arrive en France .

Pour ce prix, vous pourrez connaître le niveau d'utilisation de la connexion, l'historique des sites visités, filtrer le contenu selon l'âge de l'utilisateur, définir des limites de temps, des heures d'accès ou non, des récompenses, etc. Des fonctionnalités qui sont parfois intégrées nativement à l'interface chez la concurrence ou dans les box des FAI.

Il faudra donc voir si la société arrive à convaincre de son modèle, dont les prix peuvent varier à tout moment, comme l'a montré la hausse récente du service Bitdefender Armor aussi proposé par Netgear. On note au passage qu'aucun abonnement unifié n'est proposé, alors que 160 euros par an en plus du prix des routeurs est un surcoût important.

La gestion passe par l'application My Time, disponible sous Android et iOS, mais aussi par une intégration native aux applications des produis compatibles. Pour le moment, seuls quelques routeurs Netgear sont concernés, comme les RAX10, 43, 50 et 70, ainsi que le kit Orbi RBK50, mais pas encore les coûteux modèles Orbi Wi-Fi 6.

Notez que 30 jours sont offerts. S'agissant de fonctionnalités maison, on aurait préféré un an pour tout achat d'un nouveau produit, comme cela a finalement été fait avec le service de gestion distante Insight.