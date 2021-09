Avec Arc Alchemist (DG2), Intel pourrait s'attaquer aux Radeon RX 6700 XT et GeForce RTX 3070

D'ici moins d'un an, Intel se lancera à l'assaut des GeForce et Radeon. Le constructeur prépare ainsi une gamme de produits complète, ou presque. En effet, cette première génération ne visera qu'une partie du marché.

Ce n'est pas avant l'année prochaine qu'Intel mettra ses premiers véritables GPU exploitant l'architecture Xe sur le marché. Le constructeur a déjà donné quelques bribes d'informations sur ces puces DG2, qui disposeront d'un maximum de 512 unités d'exécution (EU), contre 96 pour les parties graphiques intégrées de ses CPU mobiles.

Mais on manque encore de détails sur le positionnement de ces cartes graphiques. Selon une présentation ayant fuité, elles viseraient les Radeon RX 6700 XT et GeForce RTX 3070 au maximum. Le TDP de cette gamme est annoncé entre 175 et 225 watts, équivalent à la concurrence. Il en serait de même côté tarif : jusqu'à 499 dollars.

Ainsi, il n'est pour le moment pas question pour Intel de s'opposer aux RTX 3080/3090 et autres RX 6800/6900. Cela viendra sans doute plus tard, avec les prochaines générations. La bataille sera d'ailleurs déjà assez difficile pour Intel, d'autant que d'ici à ce que ses produits soient disponibles, AMD et NVIDIA auront sans doute déjà bien avancé sur les plans de leurs nouvelles générations, elles aussi attendues pour 2022.