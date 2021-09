Intel publie ses pilotes graphiques 30.0.100.9864

Windows 11 approche et les constructeurs peaufinent leurs pilotes. C'est notamment le cas d'Intel qui ajoute des fonctionnalités de compression vidéo à ses puces graphiques pour le dernier OS de Microsoft... entre autres.

Alors que ses premières cartes graphiques DG2 (Arc Alchemist) ne sont pas attendues avant l'année prochaine, le constructeur continue de peaufiner ses pilotes. La dernière version en date ajoute le support de Psychonauts 2 et corrige quelques bugs, mais ajoute également plusieurs nouveautés au passage.

Tout d'abord le support du GPU au sein du sous-système Linux (WSL), à partir de la version mai 2020 (2004) de Windows 10. Les processeurs Core de 8e génération et modèles supérieurs sont gérés uniquement. Ensuite, la compression vidéo H.264 et HEVC via DirectX 12 est active pour Windows 11 sur les Core de 11e génération.

Tous les détails sont donnés dans les notes de version.