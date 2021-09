NVMe-over-Fabrics (NVMe-oF) : partagez vos SSD NVMe sur le réseau

Cela fait près de 20 ans qu'iSCSI existe, permettant d'accéder à un périphérique de stockage sur le réseau et de l'utiliser comme s'il était interne à la machine. Mais avec la montée en puissance des SSD et la généralisation des modèles PCIe, NVMe-oF le remplace peu à peu. Un mouvement accéléré par l'utilisation de TCP.

Lorsque l'on veut partager des données au sein d'un réseau local, on utilise un serveur NAS ou SAN. Ils peuvent exploiter différents protocoles, pour un accès sous la forme de stockage en blocs, fichiers ou objets.

Vos SSD PCIe/NVMe accessibles depuis le réseau

Si ce dernier est le plus flexible et le plus simple à prendre en main par les développeurs, le premier est le plus performant, tant en débit qu'en latence. Historiquement, il est mis en œuvre via iSCSI, qui encapsule des commandes SCSI dans un flux TCP/IP. Une solution efficace mais pensée pour des disques durs (HDD).

Depuis 2011, les SSD exploitant une connectique PCI Express (Carte fille, M.2, U.2, etc.) ont droit à protocole spécifique : NVMe. Conçu pour profiter au maximum des performances de la flash NAND, il est débarrassé des commandes relatives aux HDD. Il a également été décliné pour un accès distant à travers la norme NVMe-over-Fabrics (NVMe-oF), initiée en 2014 et finalisée en 2016. Et elle aussi se répand désormais grâce à TCP.

NVMe 2.0 chamboule tout