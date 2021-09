Corsair annonce son SSD MP600 Pro XT (PCIe 4.0, 7 Go/s) : jusqu'à 4 To en M.2

Les SSD MP600 de Corsair ne cessent de se décliner. Le constructeur vient en effet de mettre à jour le contrôleur et le firmware de la version haut de gamme, avec bien plus d'IOPS au programme.

En 2019, Corsair dévoilait ses SSD MP600 M.2 exploitant la norme PCIe 4.0. Ils ont eu droit à de nouvelles déclinaisons en début d'année : Core, Pro et Hydro X . La première utilisait de la QLC plutôt que de la TLC 3D et était proposée entre 1 et 4 To, avec 2 à 5 Go/s de débit selon les cas. La deuxième grimpait entre 5,5 et 7 Go/s. Le modèle Hydo X n'était rien de plus qu'un Pro équipé d'un waterblock plutôt que d'un dissipateur classique.

M600 Pro XT 1 To (200 $): 7 100 Mo/s en lecture, 5 800 Mo/s en écriture 1,2M IOPS en lecture, 900k IOPS en écriture 700 TBW d'endurance

M600 Pro XT 2 To (400 $) : 7 100 Mo/s en lecture, 6 800 Mo/s en écriture 1,2M IOPS en lecture, 1M IOPS en écriture 1 400 TBW d'endurance

M600 Pro XT 4 To (990 $) : 7 100 Mo/s en lecture, 6 800 Mo/s en écriture 1,2M IOPS en lecture, 1M IOPS en écriture 3 000 TBW d'endurance



Pour rappel, le MP600 Pro de 4 To affichait 7 000 Mo/s en lecture et 6 850 Mo/s en écriture, mais seulement 700k/650k IOPS. Bien entendu, le fonctionnement du cache ou les performances une fois que celui-ci n'est plus actif ne sont pas évoquées. L'endurance est inchangée, le temps moyen entre deux pannes (MTBF) légèrement réduit : 1,6M d'heures contre 1,7M d'heures précédemment. La garantie est toujours assurée pendant 5 ans, un dissipateur est fourni.

Pour ceux qui le souhaitent, une version Hydro X est là aussi annoncée (2 To et 4 To seulement). Elle est proposée pour 400 et 1 010 euros environ. La version classique de 1 To débute à 307 euros.