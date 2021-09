Scaleway ouvre son abri anti-atomique (DC4) à l'IaaS, s'étend en Europe et embauche

Depuis quatre ans, Scaleway exploite un abri anti-atomique situé au cœur de Paris pour son service d'archivage de données et autres services gouvernementaux. Désormais, vous pouvez y louer des instances, mais attention : le tarif triple au passage. L'entreprise en profite pour détailler ses prochaines grandes étapes.

Scaleway est un hébergeur qui communique beaucoup sur ses datacenters et les innovations qu'ils portent. La création de DC5 dans l'ancien centre de tri de Pontoise et son refroidissement adiabatique en ont été le parfait exemple en 2017. Mais avant lui, d'autres sont sortis du lot. Notamment DC4, créé dans un bâtiment acheté en 2012.

Il a la particularité d'être situé sous le laboratoire des ponts et chaussées dans le 15e arrondissement de Paris, au sein de l'abri anti-atomique Lefebvre construit entre 1937 et 1939. Il a fait l'objet de lourds travaux pendant plusieurs années, avant d'accueillir en 2016 les racks du service d'archivage C14, devenu Cold Storage. Il peut également accueillir des services gouvernementaux nécessitant des politiques d'accès et de protection spécifiques.



Scaleway DC4 avant les travaux

PAR3 : l'IaaS de Scaleway depuis DC4