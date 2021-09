AMD publie ses pilotes 21.9.1, Smart Access Memory accessible aux Radeon RX 5000

AMD vient de publier ses premiers pilotes de septembre. Si l'on s'attendait à une compatibilité avec Windows 11, évoquée par certains confrères, il n'en est pas fait mention dans les notes de version. Il faudra donc encore attendre.

On a tout de même droit à quelques nouveautés, comme le support du jeu Deathloop ou de la bêta ouverte de Call of Duty Vanguard. Quatre nouvelles extensions Vulkan sont également gérées désormais. Outre les habituels correctifs, une fonctionnalité s'étend : Smart Access Memory (SAM). Elle est accessible aux Radeon RX 5000 désormais.

Pour rappel, il s'agit du nom donné par AMD au Resizable BAR du PCI Express. Introduit sur les Radeon RX 6000 et les processeurs Zen 3, il était au départ très contraignant. Mais face à Intel et NVIDIA qui avaient une approche plus ouverte, le constructeur a peu à peu relâché ses limitations. On peut ainsi profiter de SAM sur les Ryzen 3000 depuis mars et désormais sur les RX 5000. Rien n'a été précisé concernant les générations antérieures.