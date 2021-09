XS2000 : Kingston dévoile un SSD USB 3.2 Gen 2x2 ultra-compact, jusqu'à 2 Go/s

Fin août, Kingston vantait sa nouvelle clé USB 3.2 (Type-C) capable de grimper à 1 To et 1 Go/s en lecture (900 Mo/s en écriture), la DataTraveler Max. Mais comme nous l'évoquions récemment, de tels produits ne sont pas toujours si performants lorsque l'on commence à regarder dans le détail, les constructeurs en disant peu à ce sujet.

Si l'on attend encore de pouvoir la tester, le constructeur nous fait savoir qu'il met sur le marché un autre produit qui mise sur de gros débits et une petite taille, présenté comme un SSD cette fois : le XS2000. Ses dimensions sont de 54 x 32,58 x 13,5 mm, il est donc bien plus large qu'une clé USB. Il pèse 9 grammes.

Sa capacité peut atteindre 512 Go, 1 To ou 2 To, avec des débits de 2 Go/s en lecture comme en écriture. Attention néanmoins, cela n'est possible que via la norme USB 3.2 Gen 2x2 qui utilise deux flux de données. Ainsi, si un tel résultat sera affiché dans les benchmarks, il faudra plusieurs transferts simultanés pour en profiter concrètement.