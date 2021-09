ASW205T : ASUSTOR lance son switch 5x 2,5 Gb/s

Après les NAS et autres adaptateurs USB, ASUSTOR de lance dans les switchs à 2,5 Gb/s. Le constructeur continue de faire confiance à Realtek et propose un modèle plus compact que la concurrence, à un tarif similaire.

Comme QNAP, ASUSTOR est un constructeur de NAS qui a misé très tôt sur le déploiement du 2,5 Gb/s au sein de sa gamme de produits, le généralisant peu à peu. Mais il fait face au même problème que son concurrent : l'offre de switchs est pour le moment assez faible, les spécialistes du réseau tardant à s'adapter à cette norme.

Qu'à cela ne tienne, le Taïwanais lance son propre modèle : l'ASW205T. Il s'agit d'un switch basique, non managé, passif et compact : 140 x 90 x 28 mm pour un poids annoncé de 350 grammes. Il est basé sur des puces Realtek RTL8731 et RTL8221B, sa consommation est donnée pour un maximum de 10 watts.

Il peut être posé sur un bureau ou fixé au mur, mais n'est pas rackable. Il est alimenté par un bloc DC (tension non précisée). Son tarif est de 129 dollars sur la boutique d'ASUSTOR. Il s'agit ainsi d'un modèle équivalent au QSW-1105-5T de QNAP que nous avions testé, qui était un peu plus volumineux (180 x 144 x 34 mm) et utilisait une puce Broadcom. Il est toujours disponible chez les revendeurs aux alentours de 115 euros.