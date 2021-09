Netgear améliore Armor, son nouveau contrôle parental se fait attendre

Ces dernières années, Netgear s'est lancé dans un modèle économique mêlant produits et services. Une stratégie qui n'a rien d'original, mais qui pose parfois question dans le domaine des routeurs. En effet, faut-il considérer que les fonctionnalités de sécurité ou de gestion des flux doivent être intégrées au système ou sous forme de DLC ?

L'américain a opté pour la seconde approche, sans pour autant revoir le tarif de ses produits à la baisse. Il a dans un premier temps multiplié les partenariats, mais est en partie revenu sur cette stratégie. Ainsi, le contrôle parental Circle avec Disney n'est plus proposé. Une solution maison a été dévoilée mais n'est pas disponible en France.

Du côté de la sécurité, c'est avec BitDefender que Netgear s'est associé, et cette fois ça dure. Armor est présent au sein de nombreux modèles de la gamme, proposés gratuitement pendant 30 jours. Aujourd'hui, on apprend que de nouvelles fonctionnalités sont mises en place sur les routeurs Wi-Fi 6 Nighthawk et les solutions Orbi, « avec une disponibilité élargie dans les semaines à venir » promet Netgear sans plus de détails.