Dans le monde actuel, tout va toujours plus vite. Désormais, il n'est plus question de grappiller des minutes ou des secondes, mais bien des millisecondes. Les besoins et avantages peuvent être divers, mais pour les comprendre il faut éviter de tout mélanger. Partons ensemble à la découverte de la notion de latence.

Il y a une dizaine d'années, lorsque l'on se plaignait de la latence, il y avait de grandes chances pour ce soit celle d'une connexion ADSL et ses dizaines de millisecondes, pouvant rendre fous les joueurs en ligne. Alors que la fibre optique se répand dans les foyers, ce n'est plus forcément le cas et on découvre que les problématiques de latence se trouvent un peu partout, du stockage aux écrans en passant par la souris ou la carte graphique.

Les réseaux sont en effet devenus tellement rapides et réactifs qu'ils peuvent faire office d'alternative à des connexions internes. C'est ce qui permet d'utiliser le stockage de votre NAS comme s'il s'agissait de HDD présent au sein de votre PC via iSCSI, un ordinateur à distance via un réseau local ou le cloud, parfois pour jouer depuis une machine située à des centaines voire des milliers de kilomètres. On cherche alors les lenteurs ailleurs.



Même en xDSL, un PC dans le cloud peut être à 15,6 ms de votre machine locale

Mais en pratique, qu'est-ce que la latence et comment s'exprime-t-elle au sein des différents composants ? Un sujet complexe, où les idées reçues et les méprises sont nombreuses, ce qui est favorisé par des constructeurs qui grossissent parfois le trait pour vendre leurs produits haut de gamme, pour « Gamers », pas toujours très utiles.

Dans ce dossier en plusieurs parties, nous évoquerons aussi comment mesurer la latence en différents points de votre système, une étape essentielle lorsque l'on cherche à la réduire.

Notre dossier sur la latence :

Qu'est-ce que la latence ?

Comment mesurer et réduire la latence ? (à venir)

Latence, input lag, fréquence de rafraichissement et jeu vidéo : ce qu'il faut savoir (à venir)

La latence, késako ?