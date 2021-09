NVIDIA publie Broadcast 1.3 et de nouveaux pilotes

Cette fin d'année ne devrait pas être trop chargée en annonces de nouveaux GPU grand public, NVIDIA se concentre donc sur ses services et outils. Outre la multiplication de nouveaux jeux compatibles DLSS/RTX, il publie de nouveaux pilotes et la version 1.3 de son outil consacré aux visioconférences Broadcast.

Les pilotes 471.96 de NVIDIA sont en ligne, compatibles de Windows 7 à Windows 11. Ils reconnaissent six nouveaux écrans comme compatibles G-Sync et intègrent de nouveaux profils optimaux pour 24 jeux. Leurs notes de version évoquent également un changement de définition dans l'application du filtre de netteté de l'image.

On a aussi droit à la version 1.3 du logiciel Broadcast. Ce n'est pas une révolution et on n'a pas encore droit aux dernières solutions du constructeur dévoilées à l'occasion du SIGGRAPH, mais cette mouture améliore la réduction du bruit. NVIDIA précise qu'elle est compatible avec plus d'appareils et consomme moins de VRAM (40 % environ).

Auparavant, il arrivait que lorsqu'une personne se mettait à parler trop fort d'un coup (ce qui peut arriver en plein stream ou à l'annonce d'une bonne nouvelle) sa voix soit considérée comme un bruit à étouffer, ce n'est plus le cas désormais.

La société liste au passage les applications compatibles avec son SDK Broadcast dans ce billet de blog.