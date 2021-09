Netgear à fond sur sa gamme de switchs ProAV

Lancée il y a quelques années, l'offre d'audio et vidéo sur IP de Netgear continue son petit bonhomme de chemin. Mais ces dernières semaines, elle fait l'objet d'une activité particulière de la part du constructeur qui semble appuyer de manière croissante sur ces solutions, pendant que le reste de son offre s'endort un peu.

Ces derniers mois, on ne peut pas dire que le catalogue de produits de Netgear transpire les nouveautés ou l'innovation. Le constructeur semble comme en mode « pause », se contentant le plus souvent de mettre à jour ses couches logicielles à la marge, de passer telle ou telle gamme au PoE++ ou au Wi-Fi 6(E) en multipliant les modèles.

Netgear, belle endormie

Le meilleur exemple est sans doute sa gamme Orbi où l'on attend toujours une interface web renouvelée, une application plus complète. Alors que la concurrence se multiplie, se renforce, il ne se passe rien... ou presque. En effet, les fonctionnalités de sécurité Armor (payantes) sont plus nombreuses mais plus chères. Le nouveau contrôle parental peine à se généraliser alors qu'il est lui aussi une forme de « DLC » payant.

La société qui avait révolutionné le marché avec sa solution mesh efficace, proposé une série de switchs « cliquables » ou donné naissance à un modèle à tout faire comme le MS510TX semble loin désormais. Et lorsque l'on cherche un switch 2,5 Gb/s désormais, ce n'est pas chez Netgear qu'on le cherche, mais ASUSTOR ou QNAP. Un comble.

La gamme ProAV au centre des attentions