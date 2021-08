Proxmox VE 7.0 : installation sur un serveur et création d'une machine virtuelle

Depuis quelques années, Proxmox s'est taillé une certaine réputation avec ses systèmes et outils open source à destination des entreprises et autres geeks adeptes de « Home Lab ». Découvrons son environnement de virtualisation (VE), une alternative intéressante aux géants du marché.

Configurer un serveur sous Linux pour y installer directement des applications est une pratique de moins en moins courante. Ce n'est en effet pas la meilleure manière de maintenir une machine sur la durée et de s'adapter à des besoins divers et importants. Il est bien plus aisé d'y utiliser un hyperviseur et des machines virtuelles (VM).

Elles ont l'intérêt de pouvoir être créées, sauvegardées et supprimées facilement. On peut configurer différents environnements (Linux, Windows, etc.) fonctionnant en simultané, répartir les performances comme on le souhaite, attribuer des composants physiques comme une carte graphique à certaines et pas à d'autres, etc.

Une solution parfois préférable au fait de multiplier des Raspberry Pi, surtout lorsque l'on a un certain besoin de performances. D'autant que les outils dédiés à cet usage proposent une gestion distante via une interface web, plus ou moins aisée à prendre en main. Si des acteurs comme Citrix ou VMware se sont développés autour de cette idée, l'allemand Proxmox a su se démarquer et tirer son épingle du jeu avec son Virtual Environment (VE).

Un système open source, gratuit mais avec une offre payante pour les entreprises, construit sur une base Debian, avec QEMU/KVM pour la virtualisation et même une gestion des conteneurs LXC. L'outil se veut ultra-complet, avec sa gestion de clusters pour la haute disponibilité, du système de fichiers ZFS, de Ceph, etc.

Dans le dossier que nous ouvrons aujourd'hui, nous partons à sa découverte.

Installation sur un serveur