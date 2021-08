Aruba (HPE) évoque les performances du Wi-Fi 6E dans la bande des 6 GHz

Cela fait plus de 20 ans que le Wi-Fi est entré dans nos vies, changeant peu à peu notre rapport au réseau local et à la mobilité de nos appareils. Depuis, il n'a cessé d'évoluer à travers ses fonctionnalités, sa sécurité, les performances de son protocole ou le nombre de canaux cumulables, avec une constante : il fonctionne dans les 2,4 GHz et 5 GHz, des bandes ISM (Industriel, Scientifique et Médical) avec des portions de fréquences dites « libres ».

Le Wi-Fi étend son spectre

Chacun peut donc les utiliser sans payer de licence (contrairement à la téléphonie mobile par exemple). Mais au fil du temps et avec l'explosion du nombre d'appareils connectés, ces bandes sont devenues de plus en plus chargées et il n'est pas rare d'arriver presque à saturation dans certaines zones, notamment les milieux urbains.

Début 2020, il a donc été décidé d'ouvrir une nouvelle bande libre au Wi-Fi dans les 6 GHz, à travers le Wi-Fi 6E. Cette solution a deux avantages. Tout d'abord, du fait de la fréquence plus élevée sa portée est plus courte, ce qui devrait réduire la « gêne » entre voisins. D'autant que les appareils exploitant cette bande sont pour le moment peu nombreux. Ensuite, certains évoquent des débits potentiellement plus élevés (nous y reviendrons).