Intel Arc Alchemist (DG2) : premiers détails sur l'architecture et XeSS

Il faudra attendre encore de longs mois avant de pouvoir tester puis acheter les cartes graphiques pour joueurs d'Intel. D'ici là, le constructeur compte bien passer son temps à communiquer et distiller les informations. Les premiers détails viennent ainsi d'être dévoilés.

Intel a officialisé en début de semaine le nom de sa future gamme de GPU : Xe HPG est devenu Arc. Le premier modèle visant les joueurs Alchemist (ex-DG2) doit être lancé d'ici l'année prochaine, en retard sur les plans initiaux.

Comme l'avait sous-entendu l'entreprise, elle commence néanmoins à livrer de premières informations sur son architecture et certaines fonctionnalités comme XeSS, l'équivalent maison du DLSS de NVIDIA (nécessitant aussi des motion vectors). Ce dernier doit avoir peu d'impact sur le temps de rendu 4K d'une image calculée en 1080p.

Deux solutions pourront être utilisés, aux performances différentes selon les informations de la présentation trouvée par nos confrères de Videocardz : DP4a et XMX. Pour rappel, la première est déjà présente dans les puces graphiques Xe des processeurs Tiger Lake et Rocket Lake pour le traitement des entiers 8 bits (INT8). La seconde désigne les Xe Matrix eXtensions (XMX) sur lesquelles on sait encore peu de choses.