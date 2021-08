StreamEnjin : Cooler Master lance sa table de mixage compacte pour streamer

Côté audio, on a droit à un duo d'entrées RCA (stéréo), une au format jack (6,3 mm) et une sortie jack (3,5 mm). On retrouve aussi une connectique plus classique avec un port RJ45 à 1 Gb/s, un USB 3.2 (débit non précisé) et un USB 2.0. L'alimentation se fait directement en 230 V via un connecteur standard IEC C14 (12,7 watts annoncés).

Un produit pensé pour les adeptes d'Apple

La table de mixage elle-même se compose d'une vingtaine de boutons et autres variateurs pour assurer les transitions, différentes fonctionnalités et choix des pistes audio/vidéo. Elle fonctionne de pair avec un iPhone ou un iPad (iOS 11+) devant être relié via le connecteur USB 2.0 placé sur la partie droite, avec la sortie casque.

La coque est en métal, avec des pieds anti-dérapants, une large poignée permettant un transport facile. Cooler Master présente ce produit comme un compagnon pour les streamers mais aussi l'organisation de webinars, afin d'assurer la gestion de différentes sources de manière simple, avec un outil qui reste compact.

Côté tarif, rien n'a été annoncé pour le marché français, mais il est vendu 1 000 dollars outre-Atlantique.