Cartes mères X570S : MSI dévoile une gamme dédiée, aux nombreuses spécificités

Après ASRock, ASUS ou encore Gigabyte, c'est au tour de MSI de communiquer sur les cartes mères X570S qu'elle s'apprête à mettre sur le marché. La société en profite pour revoir ses exigences à la hausse, assurant d'une connectique et de fonctionnalités complètes avec des modèles adaptés à tous les besoins (ou presque).

ASUS avait ainsi annoncé son intention de lancer des modèles X570 passifs dès la fin mai , ASRock lui ayant emboité le pas avec le lancement de sa Phantom Gaming Riptide . Une carte référencée depuis peu par LDLC à 200 euros , mais pas encore disponible, elle doit arriver sous plus de 15 jours selon le revendeur.

En avril dernier, on apprenait qu'AMD et ses partenaires pourraient proposer de nouvelles cartes mères X570 avec un design passif. Contrairement à ce qui avait été fait jusqu'à lors, elles seraient distinguées du reste de la gamme par la mention d'un chipset X570S. Depuis, les annonces se multiplient, lentement, mais surement.

Gigabyte, qui avait été l'un des pionniers du X570 passif a dévoilé une gamme complète de modèles X570S : les Aorus Master, Aorus Pro AX, Aero G, Gaming X, et un modèle plus classique : la X570S UD. Pour le moment, elles ne sont pas disponibles à la vente. Aujourd'hui, c'est au tour de MSI d'annoncer différentes cartes avec ce chipset.

MSI entre dans la danse (et y va à fond)

Elles ont cette fois droit à une page dédiée, mettant en avant leurs spécificités et avantages. Elles sont organisées en trois gammes, toutes profitant d'au moins un port réseau à 2,5 Gb/s, un USB 3.2 Gen 2x2 (sauf MPG) un USB 3.2 (10 Gb/s sur le PCB), du HDMI 2.1. Lorsque le Wi-Fi est géré, il est désormais à la norme 6E (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz).

Si toutes ont droit au moins à un dissipateur M.2 Shield Frozr, la X570S ACE MAX propose pas moins de quatre emplacements M.2 (PCIe 4.0) avec de tels dissipateurs et des pads thermiques double face. La MEG X570S UNIFY-X MAX grimpe pour sa part à six emplacements M.2 (PCIe 4.0) pour un débit séquentiel de 27 Go/s (5x 980 Pro) en RAID 0. Certaines références ont droit à des accessoires spécifiques : carte 2x M.2 PCIe, kit de pieds en plastique, etc.

Le constructeur indique que « les MEG X570S seront équipées de 16+2 phases directes à 90A SPS, et les cartes mères MPG X570S disposeront d’au moins 12+2 phases Duet Rail Power System de type 75A SPS. Enfin, tant les MAG X570S TORPEDO que les MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI seront pourvues de 12+2 phases 60A SPS grâce au Mirrored Power Arrangement ».

Un modèle en édition spéciale est aussi évoqué : la MPG X570S CARBON EK X avec 14+2 phases cette fois (75 A SPS). Aucun tarif ou date de disponibilités sur le marché français n'ont été évoqués.