Mini PC Chuwi HeroBox Pro à moins de 200 euros : que vaut le Celeron N4500 (Jasper Lake) ?

Après plusieurs années sans évolution, les Celeron/Pentium dérivés de l'architecture Atom ont eu droit à une mise à jour en début d'année avec Jasper Lake. De premiers mini PC exploitant ces puces arrivent sur le marché. L'occasion de voir ce qu'elles ont dans le ventre et ce qu'elles apportent.

L'été dernier, nous testions le mini PC HeroBox de Chuwi. Une machine alors vendue 130 euros avec un processeur Intel Celeron N4100 (dérivé d'Atom), 8 Go de mémoire, 180 Go de SSD et un emplacement 3,5" livré sous Windows 10. Plutôt intéressante pour des besoins basiques, surtout qu'elle ne consommait que de 2 à 10 watts à la prise.

Nous en étions alors à la génération de processeurs Gemini Lake d'Intel, gravée en 14 nm mais datant de 2017. Depuis, le fondeur a dévoilé ses puces Jasper Lake en 10 et 14 nm, bénéficiant d'une architecture Tremont plus moderne et efficace. Elles ont déjà été annoncées dans de nombreux mini PC chez Intel, Gigabyte ou encore ASUS.

Mais Chuwi est l'un des premiers a vendre un produit utilisant l'un de ces processeurs avec son HeroBox Pro, reprenant le design du modèle précédent mais avec quelques améliorations. Proposée à un peu moins de 200 euros, nous l'avons commandé pour la tester et voir si « nouveau » rime avec « meilleur ».

HeroBox « Pro »... ou pas