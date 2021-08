Alder Lake-S : Noctua détaille son support du socket LGA1700, la mise à jour reste gratuite

Intel lancera d'ici peu les modèles « K » de ses processeurs Core de 12e génération pour PC de bureau (Alder Lake-S). Ces derniers exploiteront un nouveau socket, qui demandera une adaptation des systèmes de refroidissement. Comme à son habitude, Noctua fournira des kits gratuitement et détaille sa compatibilité.

La future plateforme LGA1700 d'Intel ne fait pas exception. Deux kits sont mis à disposition : les NM-i17xx-MP83 et NM-i17xx-MP78 selon l'écartement des vis de fixation du ventirad (83 ou 78 mm). Ils seront proposés en métal ou noir pour les Chromax.black. Ils seront également proposés à la vente dès la mi-octobre pour 7,9 euros.

Cela fait maintenant 15 ans que Noctua propose de mettre à jour gratuitement le kit de fixation de ses ventirads aux clients qui en font la demande et fournissent une preuve d'achat, rappelle Roland Mossig, PDG de l'entreprise.

Une mise à jour des produits existant pour intégrer nativement un kit de montage LGA1700 est en cours. Certains modèles sont déjà prêts et expédiés, d'autres devront attendre encore un peu. Un calendrier de déploiement se trouve ici. Seule exception : les NH-L9i qui ne sont pas compatibles et devront passer par une nouvelle révision spécifique au LGA1700 qui sera disponible en métal et noir d'ici la mi-octobre.

Pour rappel, la demande de kit de montage se passe par là. Il faudra fournir la preuve d'achat du ventirad et d'un processeur ou d'une carte mère LGA1700 afin de pouvoir recevoir un exemplaire gratuitement.