Cryptomonnaies et efficacité de la Radeon RX 6600 XT : prenons un peu de recul

Il y a quelques semaines, AMD a dévoilé sa Radeon RX 6600XT, testée et proposée par des revendeurs depuis. Certains ont commencé à regarder ses performances sur le minage de cryptomonnaie et on peut lire ici ou là que cette carte aurait un rendement jamais vu en termes de performances par watt.

Un point important puisqu'il détermine une partie de la rentabilité de l'opération. Plus une carte génère de cryptomonnaies en consommant peu, moins la facture énergétique sera élevée. Il en restera donc plus dans la poche du mineur. Nous avions pour rappel fait le point sur différentes cartes graphiques il y a quelques mois à ce sujet.

Mais qu'en est-il avec la Radeon RX 6600 XT ?

Des chiffres exceptionnels... pour une Radeon