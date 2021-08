FidelityFX Super Resolution (FSR) : utilisez la solution d'AMD pour améliorer n'importe quelle image

Avec son FidelityFX Super Resolution (FSR), AMD a introduit une solution simple et efficace pour améliorer la définition d'une image dans le domaine des jeux vidéo. Elle est bien moins élégante que le DLSS de NVIDIA, mais a l'avantage d'être plus ouverte. On peut d'ailleurs la détourner à notre intérêt.

Cela fait maintenant trois ans que NVIDIA a mis sur le marché ses GeForce RTX de série 20 (Turing), premières à intégrer des RT et Tensor Cores au sein de l'offre grand public, ouvrant la voie au ray tracing et au Deep Learning Super Sampling (DLSS). Une solution qui vise à effectuer un rendu dans les jeux dans une définition plus basse que celle demandée, puis à l'agrandir en cherchant à limiter au maximum la perte de qualité.

DLSS : une petite révolution pour les jeux vidéo

Pour cela, la société a opté pour une approche peu conventionnelle pour l'époque : utiliser un modèle issu de l'entrainement d'un réseau de neurones. Son but est ainsi de remplir le vide issu de l'agrandissement en recréant tous les détails manquants. Un travail de « retouche photo » pour lequel les IA sont de plus en plus utilisées, mais devant cette fois être réalisé à très grande vitesse, puisque cela doit réduire le temps de rendu (16,7 ms pour 60 ips), pas l'augmenter.

Assez peu efficace dans sa première version, DLSS était bien plus convaincant dans sa seconde itération que l'on trouve désormais dans un nombre croissant de jeux, avec une intégration native à des moteurs comme Unity ou l'Unreal Engine. Il fallait donc qu'AMD réagisse. Depuis 2018, la société promettait régulièrement de proposer une solution équivalente. Nommée Fidelity FX Super Resolution (FSR), elle est désormais exploitable.

FSR : ce n'est pas DLSS, mais ça peut être utile

Il s'agit d'une solution open source, qui n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle (les CPU et GPU grand public d'AMD ne proposant aucun accélérateur pour ces usages). Mais plutôt un algorithme d'augmentation de la définition à l'ancienne, présenté comme plus efficace que les solutions actuelles, accompagné d'un filtre de netteté.

Une solution moins convaincante, donc, que celle de NVIDIA, mais bien plus ouverte. Au point que l'on peut l'utiliser pour augmenter la définition de n'importe quelle image, que ce soit avec un GPU AMD, NVIDIA ou même une machine équipée d'un vieux processeur Intel. On vous explique comment faire.