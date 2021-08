DWA-X1850 : la clé USB Wi-Fi 6 de D-Link arrive sur le marché

Jusqu'à maintenant on ne trouvait pas d'adaptateur USB. Cela commence à changer avec l'arrivée de la DWA-X1850 de D-Link. Déjà évoquée au CES , elle arrive sur le marché, annonce le constructeur . Il ne précise malheureusement pas la puce utilisée, mais indique dans sa fiche technique qu'il s'agit d'un modèle USB 3.2 à 5 Gb/s de type AX1800, gérant le Wi-Fi 6 sur la bande des 2,4 GHz (574 Mb/s) et des 5 GHz (1,2 Gb/s). Il ne faut donc pas s'attendre à des débits de folie.

Elle est également proposée sous la forme de cartes PCIe à intégrer dans une machine pour passer au Wi-Fi 6 sans peine. Elles sont en général vendues une trentaine d'euros pour des modèles de base, mais cela peut atteindre plus de 70 euros chez certaines marques. Mais quid des PC portables et autres machines sans port PCIe disponible ?

Son format est encore relativement imposant (95,5 x 30 x 12,7 mm pour 23,6 grammes), même si la société vante plutôt son « slim design ». Elle précise que la clé est compatible avec les ports USB et solutions Wi-Fi de générations antérieures (à de moindres débits) et qu'elle intègre les principaux avantages du 802.11ax, dont le chiffrement WPA3.

Côté consommation, comptez 154 mA au repos et 464 mA lorsque la clé est utilisée. Elle est alimentée en 5 V. Son installation est présentée comme « 1-click ». Seul Windows 10 est géré pour le moment. Côté tarif et disponibilité, rien n'a encore été annoncé pour la France. Mais on trouve cette clé à 80 dollars chez Best Buy Canada, soit 55 euros HT.