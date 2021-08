AMD, Intel et NVIDIA : mettez à jour vos pilotes graphiques

Régulièrement, les constructeurs de solutions graphiques mettent leurs pilotes à jour, apportant nouveautés et support pour de nouveaux jeux et applications, mais corrigeant aussi des bugs au passage. Cette fois, les trois grands acteurs de ce marché s'y mettent en même temps.

Disponible depuis aujourd'hui ( dès 490 euros , contre 380 dollars annoncés), elle vient comme prévu se placer entre les GeForce RTX 3060 et 3060 Ti, plus ou moins selon les jeux et options activées. Les nouveaux pilotes corrigent également un bug avec The Medium lorsque FrameView est lancé, mais c'est à peu près tout.

On passe ensuite à Intel, dont les 30.0.100.9805 viennent d'être mis en ligne. Sur le site du constructeur ils sont indiqués comme datant de mi-juillet, mais ont bien été publiés ce 11 août. Là aussi il y a peu de nouveautés puisqu'il est principalement question du support de Naraka : Bladepoint. Cette fois, Windows 11 est géré.

Le constructeur prévient néanmoins que désormais, sa One API Video Processing Library est intégrée, remplaçant le Media SDK dans l'accélération matérielle de la compression vidéo par le GPU.

NVIDIA pense aux joueurs, aux Linuxiens et aux « Pros »

Chez NVIDIA, c'est à nouveaux deux pilotes (Game Ready et Studio) qui sont mis en ligne à travers la version 471.68. Et cette fois les améliorations sont (un peu) plus nombreuses. Windows 11 est supporté dans les deux cas.

Pour les joueurs tout d'abord, on a là encore droit au support de Naraka : Bladepoint mais également de la bêta ouverte de Back 4 Blood, les deux gérant DLSS. Il est aussi question de Psychonauts 2. Sept nouveaux écrans sont considérés comme G-SYNC Compatible, la liste complète se trouvant par ici.

Pour les professionnels, NVIDIA profite de ses nombreuses annonces du SIGGRAPH pour gérer la RTX A2000 et Omniverse, et améliorer les performances et le support de certaines applications comme Topaz Sharpen AI v3.2, Reallusion Character Creator v3.43 et Capture One 21 v14.3.0 qui exploitent des fonctionnalités maison.

Les adeptes de Linux ont pour leur part droit aux 470.63.01 qui ajoute le support de la RTX A2000 et de l'extension Vulkan VK_KHR_wayland_surface, avec un correctif pour rFactor 2 suite à une régression de performances.