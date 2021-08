NVIDIA dévoile sa nouvelle RTX A2000, prenant d'une certaine manière la suite de la T4 avec une consommation maximale annoncée de 70 watts et un format « low profile ». Mais elle offre tout de même 8 TFLOPS de performances, aidée par un ventirad imposant, occupant deux emplacements PCIe.

Comme il l'a fait avec ses GeForce RTX de série 30, NVIDIA a étoffé sa gamme de cartes professionnelles exploitant les GPU Ampere ces derniers mois. On a ainsi eu droit aux A40 et RTX A6000 en octobre dernier, aux A10, A16 RTX A4000, A5000 et autres déclinaisons pour PC portables professionnels en avril.

Pour rappel, ces modèles sont les ex-Tesla et Quadro. Les premiers avec des références courtes sont prévus pour une utilisation dans des serveurs, avec un design passif et parfois très dense. C'est notamment le cas de l'A16 qui dispose de 4 GPU, chacun avec 16 Go de GDDR6. Le tout ne tenant dans une simple carte occupant deux emplacements PCIe (300 watts) avec un connecteur 8 broches. Les seconds sont pour des utilisations en station de travail.

D'ailleurs, NVIDIA vient d'annoncer un programme de certification pour systèmes de bureau professionnels.

La RTX A2000 pour s'opposer à la Radeon Pro W6600