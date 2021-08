Radeon Pro W6600 : qu'a-t-elle dans le ventre ?

Début juin, AMD dévoilait ses nouvelles Radeon Pro exploitant une architecture RDNA2 : les W6800 et W6600. La première avait pour principal objectif d'occuper le haut de la gamme et de venir s'opposer aux solutions NVIDIA vendues à des tarifs similaires (2 249 dollars) avec ses 32 Go de GDDR6. Mais aussi de prendre (enfin) le dessus sur la vieillissante Radeon VII. La W6600, elle, doit prendre le relais des W5500 et W5700 de la gamme précédente.

Et pour ce faire, AMD a opté pour une approche intéressante. Tout d'abord, reprendre le design de la première, n'occupant qu'un emplacement PCIe, avec un unique connecteur à six broches et quatre sorties DisplayPort 1.4. Le tout, en tentant d'avoir des performances du niveau de la seconde grâce à une puce Navi 23 et 8 Go de GDDR6 ECC.

Est-ce que le pari est réussi ? AMD nous a fourni un exemplaire de test pour que l'on puisse le vérifier.

Une carte presque deux fois plus efficace sur le papier