Au SIGGRAPH, NVIDIA vante sa recherche et prépare ses améliorations de performances

Comme chaque année, le SIGGRAPH est l'occasion pour les acteurs de l'industrie graphique d'évoquer leurs dernières découvertes et autres améliorations dans le domaine du rendu 3D. NVIDIA ne fait bien entendu pas exception et présente plusieurs de ses travaux en cours.

Si l'on connait NVIDIA pour ses cartes graphiques et autres solutions pour datacenter, la société dispose également de plusieurs équipes de recherche qui travaillent dans des domaines divers et variés. Une manière de préparer le futur de ses solutions de rendu 3D, mais aussi des applications exploitant ses produits à travers l'IA.

NVIDIA se répand grâce à ses recherches

On se souvient en effet des démonstrations faites récemment dans le domaine de la visio-conférence, où Jen Hsun Huang promettait des modèles pouvant renforcer la compression pour éviter l'altération d'une image en raison d'un faible débit, retravailler l'angle d'un visage en temps réel, afficher un avatar animé plutôt que votre visage, etc.

Encore récemment, la société évoquait ses travaux sur la traduction de textes anciens avec l'aide d'IA spécifiques. C'est aussi de ces projets de recherche que NVIDIA tire une partie du travail fait autour du ray tracing, de DLSS et de solutions plus triviales comme certaines fonctionnalités de Broadcast ou l'application Canvas. Sans parler de tout ce qui s'applique à l'automobile, la robotique et le domaine du médical où NVIDIA s'étend ces dernières années.