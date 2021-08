GPU-Z 2.41 s'adapte à Windows 11 et aux nouvelles Radeon RX 6000

Une nouvelle version de GPU-Z vient de sortir, intégrant des améliorations diverses et comme toujours la reconnaissance de nombreux composants récemment mis sur le marché (ou à venir).

GPU-Z permet de tout savoir de votre GPU et de suivre certaines valeurs en temps réel : fréquences, températures, vitesse des ventilateurs, etc. Il évolue régulièrement pour ajouter des fonctionnalités, corriger des bugs ou encore supporter de nouvelles cartes graphiques. Avec la version 2.41 qui vient d'être mise en ligne, c'est à nouveau le cas.

Celle-ci est tout d'abord la première à gérer Windows 11. Le futur OS de Microsoft est désormais détecté et géré comme il se doit. Il en est de même des Radeon RX 6600 XT, Pro W6800, W6600, HD 7660G (APU R-464L), NVIDIA CMP 90HX, 50HX, 40HX, 30HX, T1000, T400, A100-SXM-80 Go, A10, A5000, A4000, A3000, A2000 et RTX 3050 Mobile (GA107-B).