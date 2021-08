Accès distant à Windows 365 ou classique : clients légers, OS dédiés et Raspberry Pi

Avec la montée en puissance de la virtualisation, des PC dans le cloud et l'annonce de Windows 365, la possibilité d'accéder à son ordinateur à distance sucite l'intérêt. Pourtant, les technologies utilisées sont loin d'être nouvelles. On peut d'ailleurs exploiter de telles solutions de bien des manières. Tour d'horizon.

Avec la généralisation du Personal Computer (PC) dans les années 80/90, chaque foyer a commencé à être équipé de son propre ordinateur. Une machine alors composée d'un écran, d'un clavier, d'une souris (à boule à l'époque) et de la fameuse unité centrale (UC). Une tour plus ou moins imposante contenant les composants.

Un ensemble qui paraît classique aujourd'hui, l'intégration étant allée plus loin avec les ordinateurs « tout-en-un », portables et autres smartphones : écran et UC sont alors « fusionnés ». Pourtant, le PC était une révolution à l'époque.

Car pendant longtemps, l'informatique s'est développée dans des centres de recherches et grandes entreprises, à travers les mainframes. Des ordinateurs qui pouvaient occuper une pièce entière et constituaient alors l'unité centrale. Près de 60 ans après les débuts du S/360 d'IBM, en 1964, ils existent toujours.

On y accédait à travers des terminaux spécifiques. C'est d'ailleurs de cette période que sont issues les consoles qui permettent de taper des lignes de commandes, toujours très utilisées par les développeurs et autres bidouilleurs.



Un opérateur et son terminal, face à un IBM S/360 Model 91 à la NASA, fin des années 60

L'informatique est comme l'Histoire : un cycle qui se reproduit

Assez ironiquement, l'évolution technologique nous a mené à reproduire une situation smilaire à travers le « cloud ». La puissance informatique est à nouveau concentrée dans de très larges ordinateurs, organisés cette fois en datacenters et reliés (ensemble) au réseau Internet. On peut les utiliser pour héberger des données, effectuer de lourds calculs, et pourquoi pas y déporter un PC complet. C'est le principe de Windows 365 et de Shadow.

Des dispositifs que l'on peut reproduire de manière plus locale, à l'échelle d'une entreprise ou d'un foyer. L'ordinateur que l'on utilise peut ainsi être une sorte de coquille (presque) vide, permettant d'accéder à une machine plus puissante sur le réseau, potentiellement virtualisée. On accède alors à une console, à la manière des mainframes, via des outils tels que SSH... et pourquoi pas à l'interface de bureau complète, 3D incluse.

Pour cela, un simple logiciel ou un Raspberry Pi suffit parfois. On vous explique comment faire.

Shadow : un datacenter, un client léger et les périphériques habituellement connectés à un PC

La puissance à distance pour les nuls : RDP et Windows 10 Pro