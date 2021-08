PC Cloud Windows 365 : comment ça marche, quelles performances ?

Le « cloud » monte en puissance et pas que dans le domaine de l'hébergement de données. Il se répand désormais dans les jeux vidéo et les usages bureautiques. Au point que Microsoft lance une offre de PC utilisables à distance : Windows 365. Nous l'avons testée dans ses moindres détails.

Peu après l'annonce de Windows 11, Microsoft a lancé son projet de « Cloud PC ». Windows 365 permet d'accéder à une instance hébergée au sein de l'infrastructure d'Azure, un peu à la manière de Shadow, mais sans carte graphique dédiée pour les joueurs. Les différences entre les deux offres ne s'arrêtent pas là.

La solution de Microsoft vise principalement les professionnels avec une gestion des utilisateurs et licences à activer, permettant de modifier la quantité de vCPU, de mémoire ou le stockage de chaque machine, les prix évoluant selon les choix. Une sorte de version clé en main d'Azure Virtual Desktop.

En fonction de l'abonnement sélectionné, différentes applications sont préinstallées : Office, Outlook, Power BI ou Visual Studio. Mais les licences ne sont pas incluses, nécessitant un abonnement tiers... dommage. Car les tarifs sont plutôt élevés, dès 22 euros HT par mois et par utilisateur pour une instance avec 1 vCPU, 2 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Cela peut atteindre 147,5 euros HT pour 8 vCPU, 32 Go de mémoire et 512 Go de stockage.

Même avec l'énergie consommée, la connexion Internet et l'hébergement, une simple machine serait vite rentabilisée. Et pour ce prix, autant louer un Mac Mini M1 chez Scaleway ou une PC de jeu Shadow. Microsoft le sait, et promet donc autre chose qu'un ordinateur pas cher dans le cloud à travers Windows 365.

Pour savoir ce qu'il en est, nous avons testé l'offre et les performances d'une instance.

Création de compte : simple et ouverte à tous