SSD Crucial P5 Plus : de la NAND 3D TLC à 176 couches, jusqu'à 6 600 Mo/s

Cela fait quelque temps que Micron annonce qu'il va renforcer son offre de SSD avec des puces de NAND 3D TLC à 176 couches et du PCIe 4.0. C'est désormais chose faite avec le Crucial P5 Plus qui promet près de 7 Go/s.

Et ce n'est pas la fiche produit du site officiel qui va nous aider à en savoir plus, évoquant simplement des débits en écriture séquentielle moins élevés, sans précision sur ce qu'il en est une fois que le cache SLC est épuisé ou la taille de celui-ci. Un manque de transparence courant, notamment chez Crucial/Micron :

Comme souvent, il est surtout question de gros débits séquentiels dans l'annonce de Micron, qui met surtout en avant les 6 600 Mo/s que peuvent atteindre son nouveau Crucial P5 Plus en lecture. La société indique qu'il « permettent également des vitesses de lecture aléatoire jusqu’à 67 % supérieures et des performances d’écriture aléatoire jusqu’à 40 % supérieures par rapport aux SSD Crucial Gen3 », sans livrer plus de détails.

La garantie est de 5 ans ou dans la limite de l'endurance. On ne trouve cette dernière que dans ce document, qui précise qu'elle est de 300 To écrits (TBW) pour le modèle de 500 Go et donc de 600/1200 TBW pour ceux de 1/2 To. Une licence d'Acronis True Image spécifique aux produits Crucial est proposée dans le bundle.

Côté tarif, comptez 109,19 euros (500 Go), 181,19 euros (1 To) et 371,99 euros (2 To) soit entre 0,18 et 0,22 euros le Go, le modèle le plus intéressant en termes de performances/capacité/prix étant celui de 1 To.