Hyperviseur sur SmartNIC et projet Monterey : la phase d'accès anticipé est ouverte

Le rêve des fournisseurs de machines virtuelles se rapproche peu à peu : ils vont pouvoir déporter l'hyperviseur sur un SoC dédié, au sein des SmartNIC, DPU et autres IPU, afin de profiter de l'ensemble des cœurs de leurs serveurs. VMware y travaille avec Monterey, désormais en accès anticipé.

L'année dernière, VMWare officialisait son projet Monterey, consistant à soulager le processeur central de l'exécution de l'hyperviseur dans le cadre d'une infrastructure de virtualisation. Il peut ainsi être totalement consacré à cette tâche, alors que c'est un SoC annexe qui se charge d'orchestrer tout cela. Une stratégie qui intéresse fortement les hébergeurs et autres fournisseurs de service cloud (CSP), déjà vu d'ailleurs chez AWS avec Nitro.

Tous les constructeurs de SmartNIC sont intéressés par le projet, notamment Intel qui les développe désormais via sa stratégie d'Infrastructure Processing Unit (IPU), mais aussi NVIDIA qui a racheté Mellanox et ses solutions BlueField, désormais présentées comme des Data Processing Unit (DPU), devant notamment servir dans ce but.