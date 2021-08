Tensor : Google dévoile son premier SoC maison qui sera utilisé pour les Pixel 6 (Pro)

Ne vous attendez donc pas à des détails sur son architecture, le type de cœurs ARM utilisés, la solution graphique retenue ou même de vagues indications sur le niveau de performances face à la concurrence ou l'autonomie.

On a simplement droit à une vidéo et des banalités du genre « Tensor a été pensé pour la manière dont les gens utilisent les smartphones aujourd'hui et comment ils le feront demain » avec la promesse d'une puce à l'aise avec les traitements liés à l'intelligence artificielle (d'où son nom), spécialement dans le domaine du traitement photo.

Le Pixel 6 aura d'ailleurs droit à de tout nouveaux capteurs, mais les utilisateurs devront s'accommoder d'une proéminence importante à l'arrière de l'appareil. Il doit néanmoins être « le téléphone Google que nous avons toujours imaginé, qui continue à s'améliorer, tirant parti des éléments les plus performants de Google, dans le cadre d'une expérience hautement personnalisée ». Côté sécurité, une puce Titan M2 sera bien entendu de la partie.

La société promet d'en dire plus d'ici l'automne, pour le moment, on a droit à une simple page dédiée aux Pixel 6 (Pro). Sur Twitter on peut apprendre quelques détails supplémentaires : chaque déclinaison sera proposée en trois coloris, le Pixel 6 Pro se distinguer par une « barre » des capteurs photo positionnée plus bas que sur le Pixel 6.

Elle intègre trois capteurs, dont un avec optique « telephoto » et zoom 4x. C'est ce dernier qui est retiré sur le Pixel 6 classique. Le dernier capteur, en façade, prend la forme d'un simple « point », relativement discret cette fois. The Verge, qui a eu droit à d'autres détails croustillants (diffusés sur YouTube) évoque l'intégration de la 5G, des écrans de 6,4" à 90 Hz (Pixel 6) et de 6,7" à 120 Hz (Pixel 6 Pro). Tous deux ont un capteur d'empreintes digitales.

Rien n'a filtré sur le tarif, mais nos confrères précisent qu'il sera très certainement élevé. Le temps où les modèles « Made in Google » se démarquaient parce qu'ils étaient très abordables est en effet révolu depuis bien longtemps.