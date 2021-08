Gigabyte AORUS P1200 : une alimentation avec... écran couleur intégré

« Et si on ajoutait un écran de 4" à nos blocs d'alimentation ? ». Une phrase prononcée sérieusement lors d'une réunion chez Gigabyte, qui a donné suite à la création d'un prototype... puis à la commercialisation d'un produit. Le constructeur estime donc qu'il y a un marché pour cela. Vraiment ?

Cela fait quelques années maintenant que Gigabyte cherche à se diversifier dans les composants tiers à travers sa gamme AORUS, afin de proposer tout ce qui peut constituer un PC : alimentations, claviers/souris, écrans ou encore SSD. Des marchés où les acteurs sont nombreux et où il est parfois difficile de se démarquer.

Pour faire la différence, le Taiwanais cherche donc des fonctionnalités que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Au risque, parfois, de faire dans l'excès avec des solutions à l'utilité... relative. Cela semble être le cas avec l'annonce des blocs d'alimentation AORUS P qui viennent d'être dévoilés. Leur spécificité ? Un écran LCD couleur de 4" sur le côté.

Il faut donc disposer d'un boîtier où il sera visible, l'objectif étant principalement d'indiquer le niveau de consommation en temps réel, ainsi que d'autres informations : température, tensions, etc.). Des données qui étaient auparavant remontées via un connecteur USB et des logiciels spécifiques chez certains constructeurs.