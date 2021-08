Vers un Thunderbolt 5 à 80 Gb/s chez Intel ?

Cela fait maintenant 12 ans qu'Intel a officialisé son projet Light Peak, qui a donné naissance à Thunderbolt deux ans plus tard, en février 2011. On pouvait alors atteindre 10 Gb/s sur un même câble. Un débit doublé avec les versions suivantes, jusqu'à 40 Gb/s sur Thunderbolt 3. Une prouesse en passe d'être réitérée ?

Si Thunderbolt 4 a été annoncé il y a quelques mois, il s'agissait surtout d'un renforcement des exigences du standard plus que d'une amélioration technique profonde. Ainsi, débits et capacités étaient inchangés. Il faut dire que l'on est en dans un moment de convergence avec l'USB4, un peu de stabilité ne fait pas de mal, permettant d'y voir plus clair.

Intel est bien entendu en train de préparer la suite, et nos confrères d'Anandtech ont repéré une image (retirée depuis) qui donne des informations quant aux évolutions à attendre. En effet, le géant de Santa Clara présente dans ses laboratoires une solution permettant d'atteindre 80 Gb/s sur la couche physique (PHY), avec un connecteur USB Type-C.