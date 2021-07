3DFX pourrait faire son retour

Depuis, 3DFX était devenue une marque du passé, adepte des solutions propriétaires, à l'image désuète. Il semblerait pourtant que certains cherchent à la faire revivre. En effet, un compte Twitter nommé 3DFX Interactive vient d'être créé et promet le retour de la société 20 ans après son rachat. Son premier abonnement est le compte de NVIDIA.

Une annonce est prévue pour jeudi prochain. Avec le SIGGRAPH qui ouvre ses portes le 9 août, le timing semble idéalement choisi. Reste maintenant à savoir qui se cache derrière cette opération et ce qu'il compte annoncer, car on se demande ce que 3DFX pourrait apporter au marché graphique en 2021.

Mais à l'heure où l'on parle de GPU composés de plusieurs puces à la manière des processeurs Ryzen d'AMD, avec une architecture MCM (Multi-Chip Module), cela pourrait avoir du sens. Qui sait...

3dfx Interactive is coming back, 20 years later. Prepare for an major announcement regarding our return this Thursday! pic.twitter.com/KXPeY20lQ7