AMD officialise sa Radeon RX 6600 XT, commercialisée le 11 août à 379 dollars

Comme prévu, c'est donc en août qu'AMD mettra sur le marché sa première carte graphique exploitant un GPU Navi 23 (11,06 milliards de transistors) pour PC de bureau, la Radeon RX 6600 XT.

Navi 23 débarque dans les PC de bureau

Déjà annoncée au sein de l'offre Pro et pour les PC portables, la composition de cette gamme n'est guère une surprise : 32 Compute Units, autant de Ray accelerators, 64 ROP et 128 Texture Units. Elle est proche de la RX 5600 XT, avec les avantages de l'architecture RDNA2 comme l'Infinity Cache (32 Mo) et les 8 Go de GDDR6 (128 bits, 256 Go/s).

On note surtout des fréquences bien plus élevées : 1 968 MHz (Base), 2 359 MHz (Game) et 2 589 MHz (Boost). De quoi atteindre 10,6 TFLOPS, contre 7,19 TFLOPS pour le précédent modèle et 13,21 TFLOPS pour la RX 6700 XT.

Cette carte vise les adeptes du 1080p selon AMD, mais aussi ceux qui cherchent un modèle compact à en croire le design de référence (ou d'ASRock). La consommation typique est donnée pour 160 watts. Côté tarif, comptez 379 dollars selon AMD, contre 479 dollars pour la RX 6700 XT, le rapport performances/prix est donc similaire.