QNAP : deux nouveaux NAS rackables avec processeur Ryzen, toujours pas de Zen 3

Bien qu'il soit très présent sur le marché grand public, QNAP propose aussi ses NAS sous forme de gros serveurs rackables. Deux nouveaux modèles à 16 et 24 baies viennent d'être dévoilés, avec Ryzen 7, cages SFP+, gestion du protocole iSER et plusieurs possibilités d'évolution.

Alors que l'on attend toujours des nouvelles de l'interface QTS 5.0, dont la bêta se terminera finalement le 31 juillet, QNAP dévoile deux nouveaux NAS haut de gamme rackables (3U/4U) destinés aux entreprises : les TS-h1677XU-RP et TS-h2477XU-RP. Comme leur référence l'indique, il s'agit de modèle à 16 et 24 baies.

Pouvant accueillir l'interface classique ou son hero edition profitant du système de fichiers ZFS, ils sont livrés avec 2x 16 Go de DDR4 (pouvant être mis à jour jusqu'à 4x 32 Go) et un processeur performant : un Ryzen 7 3700X. Il s'agit malheureusement d'un modèle de la génération Zen 2, le constructeur n'ayant toujours pas décidé de passer à Zen 3, malgré sa mise sur le marché fin 2020. Les alimentations sont redondantes : 2x 500 watts ou 2x 800 watts.

Le reste de la connectique est classique pour un produit du genre. On y trouve deux ports RJ45 à 1 Gb/s, deux cages SFP+ pouvant atteindre 10 Gb/s (Mellanox ConnectX-4 Lx), quatre USB 3.2 à 5 Gb/s et deux à 10 Gb/s : un Type-A et un Type-C. Quatre connecteurs PCIe 3.0 sont également présents pour permettre l'utilisation de cartes tierces : chaque « couple » de ports peut être utilisé pour une carte x8 ou deux cartes x4 selon les besoins.