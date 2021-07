Intel évoque ses prochaines puces, leur conception, AWS et Qualcomm exploiteront sa fonderie

Lorsque nous nous rendions à l'Intel Developer Forum (IDF) il y a une dizaine d'années, il y avait un moment incontournable : celui où Steven L. Smith et Mark Bohr venaient détailler à la presse, en session privée, la feuille de route pour les années à venir et les dernières évolutions dans le domaine de la finesse de gravure.

Après des années d'erreur, Intel relève la tête

Puis l'IDF s'en est allé, tout comme la capacité d'Intel à détailler ses feuilles de route. On connait la suite, et les années sombres où, sous la direction de Brian Krzanich, le fondeur s'est éparpillé plutôt que de préparer l'avenir sur les marchés qui font sa force. Il a laissé AMD et NVIDIA lui tailler des croupières, ARM monter en puissance, etc.

Depuis quelques années néanmoins, la société prépare son retour et travaille d'arrache-pied à différents projets. La modularisation de ses solutions, la réorganisation de sa fonderie, la conception de nouvelles architectures plus innovantes. Il lui faut à la fois rattraper le retard et faire la différence. Avec une force : Intel reste une société solide, tout comme son bilan financier, toujours leader dans de nombreux secteurs.

Tiger Lake, avec son architecture Willow Cove et sa partie graphique Xe, était un tournant. Une génération marquant le lien entre la période « BK » et celle de la nouvelle équipe, qui a décidé de se reprendre en main et de concevoir des solutions plus efficaces. Avec à la clé des solutions diversifiées, que les développeurs peuvent exploiter via OneAPI. Au point qu'Intel lance sa propre gamme de GPU et des cartes graphiques.

Le temps de la reconquête

En 2021, on rentre dans le dur. Cette nouvelle phase est faite d'architectures hybrides, d'exploitation des blocs d'IP intégrables (tant par Intel que ses partenaires), d'ouverture à ARM et RISC-V, de la fonderie à des tiers via IDM 2.0, du passage rapide au 7 nm suivi d'une progression régulière de la finesse de gravure.

Pour diriger cette nouvelle « ère », le conseil d'administration a choisi un PDG qui connait bien la maison : Pat Gelsinger. Après six mois à réorganiser les équipes, revoir les priorités, présenter les travaux en cours et relancer la machine, il en dit un peu plus sur l'avenir à long terme de la société, feuille de route à l'appui.

Une manière de préparer le terrain pour l'évènement qui doit signer le grand retour de l'IDF, sous un autre nom : Intel on, les 27 et 28 octobre prochains. Le géant de Santa Clara devrait alors être plus concret. Hier soir, il a surtout détaillé les grandes lignes de son projet d'ici 2025 et ses partenariats avec Amazon ou Qualcomm.

