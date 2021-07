HAS5300 : Synology se lance dans les disques durs SAS 12 Gb/s

Synology continue sa percée dans le monde des périphériques de stockage. Après les SSD et HDD classiques, le constructeur se tourne vers le standard SAS (Serial Attached SCSI) à 12 Gb/s. Très prisée dans le domaine des serveurs, cette interface est assez classique pour les entreprises, que ce soit sur des modèles de 2,5" ou 3,5".

Avec ses HAS5300, Synology fait le choix du 3,5" dans des capacités de 8, 12 et 16 To. Les deux premiers disposent d'un cache de 256 Mio, contre 512 Mio pour le plus gros. Le débit maximal annoncé est de 230, 242 et 262 Mio/s respectivement. Le temps moyen avant panne (MTTF) de 2,5 millions d'heures, la garantie de 5 ans.