NVIDIA publie de nouveaux pilotes Linux, Game Ready et Studio

Ses notes de version précisent qu'elle a été spécialement adaptée à Unreal Engine 4.27, Unity 2021.2 Beta, Enscape 3.1, Marmoset Toolbag 4.03, Pixar RenderMan 24, Topaz Video Enhance AI, Discord et NVIDIA Omniverse. Dans un billet de blog, NVIDIA ajoute que cette version accompagne les derniers outils de développement de jeux.

Dans le cas d'Unity 2021.2 Beta, c'est pour son intégration native de DLSS via le nouveau SDK dédié publié il y a peu (nous y reviendrons). Pour l'Unreal Engine 4.27, c'est pour l'intégration de l'Eye-Tracked Foveated Rendering qui consiste à effectuer un rendu d'une même image à différents niveaux de définition (via le Variable Rate Shading) en accentuant les effets de flou/netteté selon le focus afin de reproduire le comportement de l'œil humain.

Pour les autres outils, il s'agit d'intégration des solutions maison ou d'amélioration des performance, détaillés ici.

Les pilotes 470 sortent de bêta sous Linux

Sous Linux, la branche 460 a droit à un correctif mineur, alors que les changements sont plus conséquents pour la version 470.57.02. Elle reprend pour la plupart les nouveautés introduites par la 470.42.01, jusqu'à maintenant en bêta (augmentation des contextes OpenGL, support des APU AMD pour Optimus, support de DLSS et NGX via Proton, nouvelles extensions Vulkan, etc.), et gère les nouvelles GeForce RTX 3070 Ti et 3080 Ti.

Tous les détails se trouvent par ici.