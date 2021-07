Netgear WAX206 : un point d'accès AX3200 avec un port 2,5 Gb/s pour 149 dollars

Il s'agit d'un modèle AX3200, avec un débit de 800 Mb/s sur la bande des 2,4 GHz et de 2,4 Gb/s dans les 5 GHz. Malheureusement, le constructeur ne donne pas plus de détails. On ne sait donc pas si les 2,4 Gb/s sont atteint en 2x2 avec des blocs de 160 MHz ou en 4x4 sur 80 MHz. Nous tenterons d'en savoir plus.

À l'approche de la rentrée, Netgear accélère la préparation de nouveaux modèles au sein de sa gamme Business. Ainsi, après l'annonce de son point d'accès (AP) Wi-Fi 6 autonome WAX204 (AX1800) en novembre, puis d'une déclinaison légèrement plus abordable WAX202 (AX1800) la semaine dernière, on a droit cette fois au WAX206 .

Un modèle autonome et complet

Côté fonctionnalités, on retrouve les basiques de sa gamme, à savoir la possibilité de gérer jusqu'à 3 SSID, avec filtrage des adresses MAC. Ce modèle peut aussi être utilisé comme routeur, bien que ce ne soit pas mis en avant par Netgear, cette possibilité n'étant documentée que dans les manuels de la gamme WAX20x. On apprécierait d'ailleurs que la société propose des fiches techniques plus complètes, comme on a pu le voir par le passé.

Comme sur le WAX204, on a droit au VPN Passthrough ainsi qu'à la QoS WMM (Wireless Multimedia Mode), mais c'est le seul de ces trois modèles à gérer la « Simultaneous Bridge/Client Association ». Cette fonctionnalité n'est pas détaillée, mais il s'agit sans doute de créer un lien avec un autre point d'accès.

La configuration du WAX206 passe entièrement par l'interface web locale, le service de gestion à distance Insight étant réservé à la gamme WAX6xx et aux Orbi Pro. L'alimentation est assurée par un bloc DC 12V (2,5 A). La garantie est de trois ans. Il sera disponible outre-Atlantique dès le 11 août pour 149 dollars.

WAX20x : une gamme qui manque de clarté

Nous n'avons pas pu avoir d'informations sur son arrivée en France, mais elle devrait rapidement suivre. On note au passage que le WAX204 est positionné de manière toujours plus inconfortable. En effet, il avait été annoncé à 130 dollars et n'a donc que peu d'intérêt face à ce modèle ou au WAX202 à 99 dollars. À moins d'un repositionnement, il pourrait donc disparaitre. Il est d'ailleurs bradé à 80 dollars sur le marché américain.