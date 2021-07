Réseau à 10 Gb/s sur 50 mètres : un câble RJ45 Cat 6 est-il suffisant ?

Avec la montée en débit du réseau local, les câbles en cuivre peuvent atteindre leur limite sur de longues distances. Tout du moins en théorie. Et en pratique ? Pour le savoir, nous avons tenté de relier deux machines à 50 mètres de distance avec un câble de catégorie 6 à 36 euros .

Actuellement, la plupart des ports réseau de nos PC peuvent fournir un débit de 1 Gb/s (IEEE 802.3ab, 1000BASE-T). Le standard – qui existe depuis 1999 – ne permet pas de dépasser un maximum théorique de 128 Mo/s.

Un débit très insuffisant pour la plupart des composants actuels, qu'il s'agisse des HDD (de 100 à 250 Mo/s), des SSD S-ATA (550 Mo/s) ou des SSD PCIe NVMe qui peuvent atteindre plusieurs Go/s. Même une simple clé USB 3.0 peut aller bien au-delà. On peut alors se demander pourquoi rien n'a changé dans le monde de l'Ethernet.

Comme nous l'avions évoqué dans un précédent article, des évolutions ont eu lieu en 22 ans. On trouve désormais dans l'offre grand public des solutions dites Multi-Gig à 2,5 Gb/s (320 Mo/s) ou 5 Gb/s (640 Mo/s), puis le 10 Gb/s (1,25 Go/s). Un standard qui pousse certains à migrer vers des connexions fibres, moins gourmandes en énergie et plus évolutives. Mais le bon vieux câble réseau, qui peut transporter du courant, a toujours la cote.

Il faut néanmoins en connaître les limites.

Catégorie de câble et débit : quelles règles à plus de 1 Gb/s ?