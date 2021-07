Ubiquiti officialise sa Dream Machine Pro SE : SSD de 128 Go, RJ45 à 2,5 Gb/s et 8x PoE

La Dream Machine Pro d'Ubiquiti a droit à sa première mise à jour d'ampleur. On y retrouvera des éléments demandés par nombre de clients comme un stockage natif, du PoE et du RJ45 à 2,5 Gb/s.

Vendu un peu moins de 400 euros, ce modèle dispose de 8 ports LAN RJ45 à 1 Gb/s, 1 WAN RJ45 à 1 Gb/s et 2 cages SFP+ (LAN + WAN) pouvant atteindre 10 Gb/s. Le tout fonctionne sur la base d'un SoC ARM avec quatre cœurs Cortex-A57 à 1,7 GHz, 4 Go de DDR4 et 16 Go de stockage. L'alimentation peut être redondante.

Un produit intéressant, mais pas sans défauts. En effet, la plupart des périphériques Ubiquiti sont alimentés en PoE, il fallait donc le plus souvent utiliser cette Dream Machine Pro en complément d'un switch PoE. Avec la démocratisation du réseau à 2,5 Gb/s, certains auraient aussi aimé avoir une telle connectique en complément du 10 Gb/s.

L'UDM-Pro-SE arrive : 2,5 GbE et PoE au programme

C'est là que la Dream Machine Pro Special Edition (SE) entre en scène. Évoquée dans la coulisse depuis quelques temps, elle vient d'être officialisée. Assez logiquement, elle intègre des réponses aux principaux problèmes remontés.

Ses 8 ports RJ45 sont désormais PoE (802.3af, budget toal de 130 watts), mais restent à 1 Gb/s. Le port RJ45 WAN passe à 2,5 Gb/s, ce qui lui permettra par exemple d'être utilisée conjointement avec une Freebox Pop sans besoin d'accessoire complémentaire. Mais certains auraient sans doute apprécié que cette montée en débit s'étende jusqu'au switch. Que ceux qui préfèrent le 10 Gb/s n'aient crainte, les deux cages SFP+ sont toujours présentes.

Autre nouveauté intéressante : un SSD de 128 Go est désormais intégré (en plus des 16 Go d'eMMC), en complément de l'emplacement 3,5" pour un HDD. L'ensemble se veut ainsi bien plus autonome pour exploiter les capacités de l'écosystème UniFi. Le SoC est inchangé, il est toujours accompagné de 4 Go de DDR4.

Le tarif de ce produit est de 499 dollars en early access. Il est uniquement proposé sur la boutique américaine d'Ubiquiti pour le moment. Il devrait ensuite arriver en Europe, puis en version finale d'ici la fin de l'année.