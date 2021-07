SSD PNY LX2030 et LX3030 pour Chia Network : endurance accrue, mais garantie réduite

Ces dernières semaines, la folie autour des crypto-monnaies avait tendance à se calmer, qu'il s'agisse de celles exploitant les GPU ou les périphériques de stockage. Cela n'empêche pas certains de tenter leur chance. Aujourd'hui, c'est au tour de PNY avec ses SSD LX2030 et LX3030.

Il y a quelques mois, Chia Network commençait à faire les gros titres, promettant une crypto-monnaie « propre » puisque n'exploitant pas la puissance de calcul des GPU pour assurer la sécurité des transactions, mais plutôt des périphériques de stockage qui ne consomment que très peu d'énergie.

La belle histoire a néanmoins rapidement tourné au cauchemar pour certains. Car face à l'engouement médiatique, des petits malins se sont jetés sur les stocks de HDD/SSD et autres service d'object storage.

Ce, alors que la phase de calcul nécessitant des SSD rapides pour être la plus efficace possible pouvait mener à une « mort » prématurée de ces composants, à moins qu'ils ne soient conçus pour disposer d'une très grande endurance. Ce qui n'est en général le cas que de coûteux modèles pour entreprises et datacenters.

Résultat, des acteurs comme OVHcloud ou Scaleway ont retravaillé leurs contrats pour éviter les abus et de premiers constructeurs ont annoncé l'arrivée de SSD visant spécifiquement ce marché. Aujourd'hui, c'est au tour de PNY de se lancer avec deux modèles M.2 (NVMe, PCIe 3.0 x4) à l'endurance accrue : les LX2030 et LX3030.