OCCT v9 est disponible

C'est « le lancement le plus important d’OCCT depuis sa création probablement » nous indiquait il y a quelques jours Adrien Mercier, qui développe l'application depuis ses débuts. Cela se voit dès le design général, entièrement revu.

Il garde bien sûr des tons rouges et sombres caractéristiques, mais se veut plus moderne dans son approche et son organisation. Deux onglets principaux permettent d'accéder aux sections consacrées au processeur ou à la mémoire. Sur la gauche on trouve les différentes fonctionnalités : benchmark, test, surveillance, informations, paramètres.

L'outil se veut plus complet que les précédentes versions dans les informations accessibles. Cette v9 intègre également de tests de performances désormais, gérant un ou plusieurs threads pour celui du processeur, profitant des jeux d'instruction SSE/AVX. Côté mémoire on retrouve les habituels tests en lecture, écriture ou les deux combinés. Les résultats sont accessibles depuis le site officiel, chacun avec une page dédiée.