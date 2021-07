CPU, GPU : en attendant de grandes annonces, de nouveaux pilotes chez AMD et Intel

Comme chaque été, les semaines à venir vont être chargées en annonces et en nouveautés, les constructeurs préparant la rentrée et les fêtes de fin d'année. Sur le terrain graphique, certains attendent des évènements comme la GDC la semaine prochaine. D'ici là, AMD et Intel publient de nouveaux pilotes.

Tous les constructeurs se préparent à de gros changements dans les mois qui viennent. AMD va en effet introduire de nouveaux APU le mois prochain et prépare ses Radeon RX 6600 (XT), alors qu'Intel travaille à ses GPU Xe HPG et autres processeurs Alder Lake qui vont faire leurs débuts dès la rentrée à travers l'annonce des modèles « K ». Pat Gelsinger organise d'ailleurs d'ici une dizaine de jours un évènement qui se focalisera sur les processus de gravure et de packaging, « Accelerated ». Le PDG sera également attendu en octobre à l'occasion d'un évènement visant les développeurs et l'écosystème dans son ensemble, qui entend faire revivre l'esprit de l'IDF : Intel on. Chez NVIDIA, c'est un peu plus flou. Mais l'on espère que la Game Developers Conference (GDC) qui s'ouvre la semaine prochaine sera l'occasion pour le constructeur de faire quelques annonces comme c'est régulièrement le cas. Tout ce petit monde doit également se préparer à l'arrivée de Windows 11 attendu pour la fin de l'année. Intel est déjà prêt pour Windows 11