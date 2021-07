be quiet! annonce le Shadow Rock Slim 2 : de subtiles différences

Le ventirad pour CPU Shadow Rock Slim de be quiet! a droit à une nouvelle version. Mais à y regarder de plus près, il n'y a pas d'évolution majeure. Le constructeur évoque pour sa part « un kit de montage optimisé pour une plus grande simplicité d’installation ».

Aujourd'hui, on a droit à une v2 du Shadow Rock Slim, le modèle « Premium » à l'épaisseur limitée : 52 mm pour le radiateur, 22 mm pour le ventilateur, contre 96 et 25 mm pour un Shadow Rock 3 . Comme son prédécesseur, il est pensé pour les CPU avec un TDP allant jusqu'à 160 watts et dispose de quatre caloducs en cuivre de 6 mm.

Suivre les gammes et leur évolution chez be quiet! n'est pas toujours chose aisée. Dans le domaine des ventirad pour CPU, elles sont au nombre de trois avec dans l'ordre : Pure Rock, Shadow Rock et Dark Rock. Chacune avec ses déclinaisons propres : modèles noirs/blancs, slim ou encore pro.



La taille gagnée sur la base permet d'avoir une ailette de plus sur le Shadow Rock Slim 2

Des changements sur la base et le kit de fixation

Si l'on y regarde de plus près, on note une différence principale : la base change. Elle est plus épaisse, moins large et assure un contact direct entre le CPU et les caloducs (HDT, Heat-pipe direct touch). On y gagne une ailette (53 contre 52).

La fiche technique évoque également « un montage optimisé pour une installation encore plus facile dans l’alignement du flux d‘air » et « une configuration complète des barrettes mémoires dans les boîtiers de PC à espace limité ». Comprendre que les remarques faites sur la première version de ce ventirad ont été prises en compte concernant sa difficulté d'installation et les problèmes que l'on pouvait rencontrer dans certaines situations.

be quiet! précise qu'un second ventilateur peut être installé grâce aux clips de fixation présents dans le bundle. Dernier détail : le logo est désormais orienté à l'horizontale plutôt que la verticale, pour être lisible une fois le ventirad installé. Le Shadow Rock Slim 2 sera disponible dès le 27 juillet pour 45,90 euros. Sa garantie est de trois ans.