Jonsbo N1 : le boîtier Mini ITX parfait pour un NAS ?

Il est de plus en plus aisé de se construire un NAS ou un serveur maison, mais il n'est pas aussi simple de se trouver un bon boîtier prévu pour un tel usage, compact et disposant de nombreuses baies 2,5"/3,5". Jonsbo a décidé de s'attaquer à ce marché avec son N1 qui devrait arriver sous peu en France.